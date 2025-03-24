Мирра Андреева проиграла на турнире WTA в Майами, прервав серию из 13 побед

Российская спортсменка Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3 в пользу представительницы США. В четвертом круге Анисимова встретится с теннисисткой из Великобритании Эммой Радукану.

Мирра Андреева потерпела поражение впервые с 11 февраля: тогда россиянка проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии во втором круге соревнований в Дохе. Затем 17-летняя Андреева одержала победу в 13 матчах подряд. В феврале россиянка выиграла турнир WTA в Дубае, в марте - соревнования в Индиан-Уэллсе, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры