Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения

Решение судьи Андреева назвала спорным. По словам теннисистки, она поскользнулась и выронила ракетку.

«Я не пожала руку судье, потому что посчитала, что она приняла неправильное решение. Поэтому я не захотела пожимать ей руку», - объяснила россиянка.

Встреча с Кис продлилась два часа и пять минут. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу теннисистки из США.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в четвертьфинал также не смогла выйти россиянка Екатерина Александрова. Она уступила Арине Соболенко из Белоруссии.

