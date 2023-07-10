Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свой отказ пожать руку судье после поражения в 1/8 финала турнира Уимблдон, пишет издание «Чемпионат».
В конце решающего сета россиянка выронила ракетку и была наказана штрафным очком. Ее соперница американка Мэдисон Кис получила матчбол и одержала победу.
Решение судьи Андреева назвала спорным. По словам теннисистки, она поскользнулась и выронила ракетку.
«Я не пожала руку судье, потому что посчитала, что она приняла неправильное решение. Поэтому я не захотела пожимать ей руку», - объяснила россиянка.
Встреча с Кис продлилась два часа и пять минут. Игра завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу теннисистки из США.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в четвертьфинал также не смогла выйти россиянка Екатерина Александрова. Она уступила Арине Соболенко из Белоруссии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
- Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
- Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
- Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
- Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
- Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
- СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
- Туристку из России унесло течением реки в Абхазии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru