Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала»

Черногорский специалист Миодраг Божович вновь стал главным тренером футбольного клуба «Арсенал» (Тула), сообщает пресс-служба команды.

На этом посту он сменил В сообщении уточняется, что контракт с 53-летним наставником подписан на два года.

Ранее Божович уже занимал пост главного тренера тульского «Арсенала». Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России 2017/2018.

Отметим, что черногорский специалист уже давно работает в России. В частности, он был главным тренером таких команд, как «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов) и «Локомотив» (Москва). До возвращения в Тулу Божович возглавлял «Крылья Советов» (Самара), сообщает RT.

