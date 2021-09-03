Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала»
Черногорский специалист Миодраг Божович вновь стал главным тренером футбольного клуба «Арсенал» (Тула), сообщает пресс-служба команды.
На этом посту он сменил В сообщении уточняется, что контракт с 53-летним наставником подписан на два года.
Ранее Божович уже занимал пост главного тренера тульского «Арсенала». Под его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате России 2017/2018.
Отметим, что черногорский специалист уже давно работает в России. В частности, он был главным тренером таких команд, как «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов) и «Локомотив» (Москва). До возвращения в Тулу Божович возглавлял «Крылья Советов» (Самара), сообщает RT.
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