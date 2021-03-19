Министерство спорта РФ нашло замену «Катюше» на Олимпиаде
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гимн России на Олимпийских играх может заменить одно из произведений композитора Петра Чайковского, сообщает ТАСС.
По его словам, данный вопрос в настоящее время обсуждается с зарубежными коллегами.
Матыцин добавил, что вместо гимна РФ музыку Чайковского уже использовали. В частности, на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира звучал фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1, сообщает Ura.ru. Также его используют на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года запретил российским спортсменам использовать на международных соревнованиях официальную символику Российской Федерации.
Олимпийский комитет России (ОКР) предложил заменить гимн РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине на песню «Катюша», однако CAS отклонил этот запрос, сообщает телеканал «360».
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