Министр спорта Дегтярев презентовал зимние Российско-китайские игры 2025 года
Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал проведение четвёртых Российско-китайских зимних молодежных игр. Презентация соревнований прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Игры состоятся в январе 2025 года в Южно-Сахалинске. В программу включены 10 видов спорта, в том числе, ски-альпинизм. Послами молодёжных соревнований назначены победительница Олимпиады в эстафетной лыжной гонке Вероника Степанова и чемпионка мира по сноуборду в параллельном слаломе София Надыршина.
Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», деловые мероприятия поделены на семь тематических блоков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru