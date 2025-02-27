Международный шахматный турнир ШОС пройдет с 1 по 3 марта
Международный шахматный турнир Шанхайской организации сотрудничества состоится 1-3 марта, генеральным партнером мероприятия выступила страховая компания «Ингосстрах». Шахматисты из 18 стран сразятся за победу и призовой фонд, который составит 2 000 000 рублей. Среди стран-участниц — Китай, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан и другие государства.
Ключевой площадкой мероприятия станет Московский шахматный клуб, где за призы сразятся медиа-инфлюэнсеры, знаменитости и представители МИД России. Кроме того, соревнования в офлайн-формате состоятся в российских регионах — партнерах Шанхайской организации сотрудничества. Любой желающий сможет попробовать свои силы. Кроме того, поучаствовать в турнире можно и онлайн на платформе myChess.
Трансляцию турнира в соцсети «ВКонтакте» будет вести международный гроссмейстер, тренер сборной России Владимир Поткин.
По словам первого заместителя генерального директора страховой компании Ивана Матвеева, шахматы — вид спорта, где пригодятся умение принимать взвешенные решения, точный расчет и стратегическое мышление, что роднит их со страховой сферой, тем более, что и в спорте, и в страховании играют все большую роль инновации и технологичность. Матвеев также выразил уверенность, что турнир поспособствует развитию у его участников ключевых навыков, необходимых и в шахматах, и в жизни.
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