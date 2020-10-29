«Футбол для дружбы» отправит детей на финал Лиги чемпионов

В рамках восьмого сезона международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» завершается приём заявок на спортивные мероприятия для детей 12-15 лет. Победители одного из них –международного чемпионата по «Футболу для дружбы» (Football for Friendship eWorld Championship) – отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле в 2021 году, сообщили организаторы.

Главные события программы пройдут с 27 ноября по 9 декабря. В этом году они проводятся на цифровой платформе и в футбольном симуляторе Football For Friendship World, на базе которого состоится чемпионат, рассказал посол «Футбола для дружбы», легендарный футболист Роберто Карлос. Также предусмотрены обучение и тренировки для юных футболистов и проведение онлайн-форума по обсуждению лучших инициатив в сфере развития детско-юношеского спорта с экспертами и тренерами.

Бесплатно поучаствовать в программе смогут дети 12-15 лет любой национальности. Приём заявок по адресу po@footballforfriendship.com продлится до 31 октября.

