Российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, следует из релиза организации.

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Фото: worldathletics.org
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