Российским тяжелоатлетам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе
12 мая 202320:50
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru