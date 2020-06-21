Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Менеджер бойца UFC Александра Волкова Иван Банников объяснил проигрыш россиянина на турнире UFC в Лас-Вегасе Кёртису Блэйдсу, сообщает RT.

По словам менеджера, планировалось, что Волков проведет два первых раунда при доминировании Блэйдса, а в четвёртом-пятом раундах «получится его добить».

«Но, к сожалению, были ошибки», — отметил Банников.

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Напомним, Волков уступил Блэйдсу по единогласному решению судей — 49:46, 48:47, 48:46.

На счету 31-летнего Волкова за его карьеру 31 победа и 8 поражений, у 29-летнего Блэйдса - 14 побед и 2 поражения, при этом один бой признан несостоявшимся.

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ФОТО: instagram.com/volkov_alex
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