Флойд Мейвезер не смог победить блогера в выставочном бою
В Майами завершился выставочный боксерский поединок между экс-чемпионом мира по боксу среди профессионалов Флойдом Мейвезером и популярным блогером Логаном Полом. Бой продлился 8 раундов. За это время победитель так и не был выявлен. Шоу прошло на арене Hard Rock Stadium. Поединок Мейвезера и Пола закрывал боксерский вечер.
В профессиональном боксе Мейвезер одержал 50 побед и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.
У Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл блогеру KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков на YouTube.
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