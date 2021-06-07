Флойд Мейвезер не смог победить блогера в выставочном бою

В Майами завершился выставочный боксерский поединок между экс-чемпионом мира по боксу среди профессионалов Флойдом Мейвезером и популярным блогером Логаном Полом. Бой продлился 8 раундов. За это время победитель так и не был выявлен. Шоу прошло на арене Hard Rock Stadium. Поединок Мейвезера и Пола закрывал боксерский вечер.

В профессиональном боксе Мейвезер одержал 50 побед и не потерпел ни одного поражения. В августе 2017-го Мейвезер победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в поединке за специальный пояс WBC Money Belt.

У Пола всего один бой по правилам бокса, который он проиграл блогеру KSI в ноябре 2019 года. У Логана 23 миллиона подписчиков на YouTube.

