Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае

Российская спортсменка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае. За свой прокат двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года получила от судей 72,16 балла, передаёт RT.

Второе место в короткой программе заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, не третьем идёт фигуристка из Южной Кореи Лим Ын Су. Произвольную программу женщины представят завтра.

Евгений Медведева также двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр мирового первенства, двукратная чемпионка и серебряный призёр Европы. На турнире в Шанхае она представит обновленную программу.

