Медведев вышел в финал Australian Open

Россиянин Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в сезоне турнира «Большого шлема». В полуфинале он не дал никаких шансов представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Встреча завершилась в трёх сетах - 6:4, 6:2, 7:5. Медведев побеждает уже в 20 матче подряд. Он второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема».

За победу в Australian Open четвёртая на сегодня ракета мира сразится с первым номером Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем, который в своём полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.

Финальная игра состоится в воскресенье, 21 февраля. После выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Медведев в любом случае поднимется минимум на третье место.

