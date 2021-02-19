Медведев вышел в финал Australian Open
Россиянин Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в сезоне турнира «Большого шлема». В полуфинале он не дал никаких шансов представителю Греции Стефаносу Циципасу.
Встреча завершилась в трёх сетах - 6:4, 6:2, 7:5. Медведев побеждает уже в 20 матче подряд. Он второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема».
За победу в Australian Open четвёртая на сегодня ракета мира сразится с первым номером Ассоциации теннисистов-профессионалов сербом Новаком Джоковичем, который в своём полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.
Финальная игра состоится в воскресенье, 21 февраля. После выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Медведев в любом случае поднимется минимум на третье место.
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