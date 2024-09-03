Медведев в четвертьфинале US Open сыграет с первой ракеткой мира Синнером

Первый номер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Янник Синнер стал соперником Даниила Медведева в одной четвертой финала Открытого чемпионата США по теннису. Представитель Италии обыграл в четвертом круге хозяина турнира Томми Пола.

Встреча на коре в Нью-Йорке завершилась в трёх сетах с двумя тай-брейками - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. Американец в рейтинге АТР занимает 14 строчку.

Пятая ракетка мира Медведев в четвертом круге не оставил шансов представителю Португалии Нуну Боржешу - 6:0, 6:1, 6:3. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по личным встречам с Синнером лидирует Медведев – 7-5 в пользу россиянина.

