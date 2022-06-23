Медведев проиграл в четвертьфинале Баутисту-Агуту на Майорке
23 июня 202221:11
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисту-Агуту в четвертьфинале турнира категории ATP-250 на Майорке.
Счет игры составил 3:6, 2:6. Встреча прошла на стадионе Санта-Понса.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев является первой ракеткой мира, Баутиста-Агут находится на 20-й строчке.
В полуфинале Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между Антуаном Белье (Швейцария) и Таллоном Грикспором (Нидерланды).
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23 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru