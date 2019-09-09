Медведев проиграл Надалю в финале Открытого чемпионата США

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Пятисетовый поединок длился почти пять часов.

В итоге Медведев не сумел завоевать первый в своей карьере титул Большого шлема. Даниил Медведев - первый российский теннисист, который с 2005 года вышел в финал турнира Большого шлема, пишет «Газета.ру».

Россиянин поблагодарил публику в Нью-Йорке и пообещал вернуться на US Open в следующем году.

«Нью-Йорк, я люблю тебя! Поздравляю Рафаэля Надаля, он невероятный чемпион. Для меня эти две недели были сумасшедшими и захватывающими. Но мне понравилась атмосфера на турнире, не могу дождаться возвращения на US Open в следующем году», — цитирует RT сообщение, размещенное в Twitter Медведева.

