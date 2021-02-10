Мацуев поддержал замену гимна на музыку Чайковского на ЧМ по конькобежному спорту

Народный артист России, пианист Денис Мацуев поддержал замену национального гимна на музыку Петра Чайковского при награждении на чемпионатах мира по конькобежному спорту.

О замене сообщила ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. Теперь в ходе награждения конькобежцев будет играть фрагмент из «Первого концерта» Чайковского.

В эфире «Радио 1», Мацуев отметил, что Чайковского знают во всем мире и ассоциируют его с Россией. По мнению знаменитого пианиста, такая музыка только поднимает командный дух.





