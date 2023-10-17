Матчи отбора к ЧЕ-2024 начнутся с минуты молчания по жертвам теракта в Брюсселе

Игры в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года, назначенные на сегодня, будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах террористического нападения в столице Бельгии. Об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Вечером в понедельник в Брюсселе злоумышленник убил двух болельщиков национальной команды Швеции. В этот момент проходила игра их сборных с командой Бельгии на брюссельском стадионе имени короля Бодуэна. После первого тайма при счете 1:1 игра не возобновилась из-за нападения.

Сегодня утром бельгийский Федеральный кризисный центр сообщил, что человек, застреливший болельщиков, был убит при задержании в кафе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее он записал видеообращение, в котором заявил, что выступает, как сторонник исламистский террористической группировки. Известно, что это 45-летний выходец из Туниса.

