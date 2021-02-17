Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут согласно изначальному календарю

Окончательные решения о проведении игр 1/8 финала Кубка России по футболу будут приниматься главными арбитрами матчей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В РФС отметили, что ближайшие игры турнира пройдут согласно изначальному календарю и регламенту 20-22 февраля. Однако синоптики прогнозируют, что температура воздуха в эти может быть ниже 15 градусов мороза, при которых, согласно правилам, матч проводится только при согласии обеих команд. В противном случае игра переносится.

«Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», - добавили в союзе.

В 1/8 финала Кубка России по футболу 20 февраля сыграют питерский «Зенит» и тульский «Арсенал», а также московские «Динамо» и «Спартак».

21 февраля встретятся ЦСКА и «СКА-Хабаровск», московский «Локомотив» и «Тамбов», «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Ростов» с грозненским «Ахматом».

22 февраля «Уфа» встретится с «Уралом», а подмосковные «Химки» с самарскими «Крыльями Советов».

