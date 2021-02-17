Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут согласно изначальному календарю
Окончательные решения о проведении игр 1/8 финала Кубка России по футболу будут приниматься главными арбитрами матчей, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В РФС отметили, что ближайшие игры турнира пройдут согласно изначальному календарю и регламенту 20-22 февраля. Однако синоптики прогнозируют, что температура воздуха в эти может быть ниже 15 градусов мороза, при которых, согласно правилам, матч проводится только при согласии обеих команд. В противном случае игра переносится.
«Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учётом фактической погоды», - добавили в союзе.
В 1/8 финала Кубка России по футболу 20 февраля сыграют питерский «Зенит» и тульский «Арсенал», а также московские «Динамо» и «Спартак».
21 февраля встретятся ЦСКА и «СКА-Хабаровск», московский «Локомотив» и «Тамбов», «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Ростов» с грозненским «Ахматом».
22 февраля «Уфа» встретится с «Уралом», а подмосковные «Химки» с самарскими «Крыльями Советов».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Михаил Боярский выписан из больницы
- Минздрав разрешил III фазу испытаний вакцины «Спутник Лайт»
- Шведская газета объяснила, почему Евросоюзу нужна вакцина «Спутник V»
- Навальный решил обзавестись заточкой в СИЗО
- Володин назвал Россию последним островом свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru