Матч «Зенита» с «Боруссией» завершился поражением со счетом 0:2
Петербургский ФК "Зенит" проиграл со счетом 0:2 в матче с дортмундской "Боруссией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
Открыл счет на 78-й минуте встрече Джейдон Санчо, он смог реализовать пенальти. Второй мяч был забит в дополнительном времени второго тайма норвежским нападающим Эрлингом Холанном.
Как передает агентство, "Зенит" пока что не сумел заработать ни одного очка в своей группе. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы F.
Лидерами группы стали бельгийский "Брюгге" и итальянский "Лацио", которые набрали по 4 балла каждый. "Боруссия" получила 3 балла.
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