Матч РПЛ «Локомотив» - «Спартак» закончился ничьей

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет матча был открыт на 38-й минуте. Гол забил футболист «Спартака» Эсекьель Понсе. Алексей Миранчук из «Локомотива» сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-ой минуте.

По данным «Чемпионата», «Спартак» (33 очка) на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице, «Локомотив» (50 очка) на втором.

