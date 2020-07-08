Матч РПЛ «Локомотив» - «Спартак» закончился ничьей
8 июля 202022:24
«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает «Чемпионат».
Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет матча был открыт на 38-й минуте. Гол забил футболист «Спартака» Эсекьель Понсе. Алексей Миранчук из «Локомотива» сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-ой минуте.
По данным «Чемпионата», «Спартак» (33 очка) на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице, «Локомотив» (50 очка) на втором.
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8 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru