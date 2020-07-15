Матч РПЛ «Краснодар» - «Крылья Советов» закончился ничьей
Матч между футболистами «Краснодара» и «Крылья Советов» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончился ничьей. Об этом сообщает «Чемпионат».
Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 0:0.
По данным издания, «Краснодар» (49 очков) на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (28 очков) - 15-м месте.
Напомним, футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19, был возобновлен с 19 июня. На стадион допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона.
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