Матч РПЛ «Краснодар» - «Крылья Советов» закончился ничьей

Матч между футболистами «Краснодара» и «Крылья Советов» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончился ничьей. Об этом сообщает «Чемпионат».

Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 0:0.

По данным издания, «Краснодар» (49 очков) на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (28 очков) - 15-м месте.

Напомним, футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19, был возобновлен с 19 июня. На стадион допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона.

