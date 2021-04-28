Матч между «Челси» и «Реалом» завершился вничью

Матч между "Челси" и "Реалом" завершился со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

В английской команде на 14-й минуте отличился Кристиан Пулишич. Среди спортсменов испанского "Реала" выделился Карим Бензема, он забил гол на 29-й минуте встречи.

Отмечается, что это был 71-й гол футболиста в Лиге чемпионов. 33-летний нападающий по этому показателю находится на четвертом месте среди всех участников турнира, такое же число забитых мячей на счету у футболиста Рауля Гонсалеса.

Команды встретились в Лиге чемпионов впервые. Следующая встреча игроков пройдет 5 мая. "Реал" ранее 30 раз оказывался в полуфинале данного турнира, мадридский клуб является рекордсменом по числу выигранных кубков, их на счету команды 13. Лондонскому клубу удалось выиграть Лигу чемпионов только один раз.