Матч Лиги наций Россия – Турция пройдёт при пустых трибунах
Сборная России по футболу проведет матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Его словам приводит «Чемпионат.com».
Напомним, встреча сборной России с командой Турции запланирована на 1 октября.
Помимо этого, поклонники футбола не будут допущены на товарищеский матч, который россияне сыграют со шведами в Москве 8 октября.
А накануне стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву. Российский футбольный союз (РФС) убедил шведских коллег провести встречу в российской столице, несмотря на их желание организовать матч на «нейтральной территории», сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, 12 ноября национальная сборная встретится с командой Молдавией на арене «Зимбру» в Кишиневе.
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