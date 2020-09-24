Матч Лиги наций Россия – Турция пройдёт при пустых трибунах

Сборная России по футболу проведет матч Лиги наций против Турции при пустых трибунах. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Его словам приводит «Чемпионат.com».

Напомним, встреча сборной России с командой Турции запланирована на 1 октября.

Помимо этого, поклонники футбола не будут допущены на товарищеский матч, который россияне сыграют со шведами в Москве 8 октября.