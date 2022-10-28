Матч футбольных сборных РФ и Таджикистана пройдет в Душанбе 17 ноября
Российская футбольная сборная встретится с таджикистанской командой 17 ноября в Душанбе. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
Отмечается, что матч состоится на Центральном республиканском стадионе, вмещающем 20 тысяч зрителей.
Игру в прямом эфире можно будет увидеть на канале «Матч ТВ».
Сборная Таджикистана находится на 108 строчке в рейтинге ФИФА. Главным тренером сборной с текущего года является немецко-хорватский специалист Петар Шегрт.
Национальные сборные России и Таджикистана между собой до этого не встречались.
Встреча с Таджикистаном станет вторым матчем сборной России в этом году: после начала спецоперации россияне играли только с Киргизией (победа на выезде 2:1).
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