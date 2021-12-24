Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию
18-летний Марк Кондратюк выиграл золото чемпиона России по фигурному катанию в соревновании одиночников. В итоговом протоколе он на пол бала обошёл Михаила Коляду. Третье место занял Андрей Мозалев.
Чемпион страны тренируется у Светланы Соколовской.
Сразу после победы он рассказал, что не ожидал такого результата, а на протяжении всего турнира старался не думать о возможной медали.
Благодаря первому месту на национальном первенстве, бывший юниор получил право выступить на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.
Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду снялись с чемпионата России.
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