Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

18-летний Марк Кондратюк выиграл золото чемпиона России по фигурному катанию в соревновании одиночников. В итоговом протоколе он на пол бала обошёл Михаила Коляду. Третье место занял Андрей Мозалев.

Чемпион страны тренируется у Светланы Соколовской.

Сразу после победы он рассказал, что не ожидал такого результата, а на протяжении всего турнира старался не думать о возможной медали.

Благодаря первому месту на национальном первенстве, бывший юниор получил право выступить на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду снялись с чемпионата России.

