Трехдневная регата пройдет на Каспийском море в мае
Яхт-клуб и новая марина Sea Breeze Marina откроются на побережье Каспийского моря. Они войдут в состав города-курорта Sea Breeze, находящегося неподалеку от столицы Азербайджана Баку.
Марина откроется 10 мая 2025 года. В церемонии будут участвовать основатель Sea Breeze Эмин Агаларов и почетные гости.
Кроме того, программа открытия включает в себя трехдневную регату TENZOR SB20 CUP 2025, которую организовала международная сеть яхт-клубов Tenzor Sailing Club. Соревнования пройдут с 8 по 11 мая.
Гендиректор сети Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева поблагодарила Sea Breeze и Агаларова за сотрудничество и доверие и отметила, что у Баку есть все возможности стать крупным парусным центром в Азербайджане. Она также подчеркнула, что возглавляемая ею сеть расширяет международную деятельность, совершенствуя спортивный менеджмент и открывая новые локации.
В зависимости от количества команд регата пройдет в формате гонок с пересадками или гонок флота. Церемония открытия состоится 9 мая, церемония награждения — 11 мая.
Впоследствии на территории Sea Breeze Marina создадут все необходимые условия для активного и комфортного отдыха. Здесь можно будет арендовать яхты для вейксерфинга, дайвинга, рыбалки и морских прогулок, учиться управлять моторными и парусными яхтами и участвовать в любительских регатах. К услугам владельцев частных яхт будут доступны мойка и очистка подводной части корпуса, техническое обслуживание и парковка судов, а также помощь профессиональных капитанов. После открытия гавани Sea Breeze начнут работу причалы для остановки во время яхтинга.
Регата предложит всем желающим насыщенную программу — гости смогут насладиться велнесс-сервисами, гастрономическими турами, разнообразными развлечениями, захватывающими соревнованиями и теплым морским бризом.
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