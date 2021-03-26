Марафон «Белые ночи» пройдет в Петербурге 17 июля

Международный легкоатлетический марафон «Белый ночи» в 31-й раз состоится в Петербурге 17 июля текущего года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Марафон начнется в 21:00 17 июля», - написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте». Пиотровский отметил, что в этом году произойдет возвращение к традиции вечернего старта.

«Белые ночи» традиционно проходят в центре Петербурга со стартом и финишем на Дворцовой площади. Пиотровский отметил, что маршрут забегов в текущем году будет обновленный. На сайте спортивного события указано, что будет подготовлено две дистанции - 42,2 км и 10 км.



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Фото: mitropolia.spb.ru
ТЕГИ:МарафонСанкт-Петербург
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