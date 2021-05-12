«Манчестер Сити» в седьмой раз выиграл чемпионат Англии по футболу
"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии по футболу в сезоне 2020/21. Об этом сообщает «Интерфакс».
Причиной этого стало поражение ближайшего соперника команды, клуба "Манчестер Юнайтед", в матче с "Лестером" в очередном туре Английской премьер-лиги со счетом 1:2. Отмечается, что "Манчестер Сити" в 35 матчах получил 80 баллов, тогда как "Манчестер Юнайтед" набрал только 70. При этом оба клуба должны провести еще три игры.
"Манчестер Сити" стал семикратным чемпионом Англии. Агентство передает, что первые два раза команда побеждала в турнире в 1936/37 и 1967/68 годах. Затем "МанСити" выигрывали в сезонах 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.
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