«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил в матче с «Ливерпулем» со счетом 4:0 в рамках Английской премьер-лиги.

Как сообщает Интерфакс, счеты игры был открыт на 25-й минуте. Мяч забил с пенальти Кевин Де Брейне. Второй гол направил в ворота соперников Рахим Стерлинг (35-я минута), третий - Филип Фоден (45-я минута). Заключительный гол стал автоголом в ворота «Ливерпуля». Его 66-й минуте в свои ворота забил Алекс Окслейд-Чемберлен.

По итогам игры, "Манчестер Сити" сократил отрыв от «Ливерпуля» на 20 очков. У команд на счету 66 очков и 86 очков, соответственно.



