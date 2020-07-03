«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу
Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил в матче с «Ливерпулем» со счетом 4:0 в рамках Английской премьер-лиги.
Как сообщает Интерфакс, счеты игры был открыт на 25-й минуте. Мяч забил с пенальти Кевин Де Брейне. Второй гол направил в ворота соперников Рахим Стерлинг (35-я минута), третий - Филип Фоден (45-я минута). Заключительный гол стал автоголом в ворота «Ливерпуля». Его 66-й минуте в свои ворота забил Алекс Окслейд-Чемберлен.
По итогам игры, "Манчестер Сити" сократил отрыв от «Ливерпуля» на 20 очков. У команд на счету 66 очков и 86 очков, соответственно.
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