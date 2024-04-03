Малкин назван лучшим игроком дня в NHL
Российский форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом НХЛ объявила по итогам встречи его клуба с New Jersey Devils.
В этой игре представитель России забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Команда Малкина победила в гостевом матче со счётом 6:3.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», второй звездой стал нападающий Vegas Golden Knights Джонатан Маршессо. Третьим назван вратарь Boston Bruins Линус Улльмарк. Он сумел нейтрализовать 31 бросок, который в его ворота был сделан в матче против Nashville Predators. В итоге, Boston победил – 3:0.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru