Макгрегор анонсировал свой новый бой
Ирландский боксер Конор Макгрегор анонсировал поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.
Anyway all water under the bridge who gives a fook.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020
I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.
"Я боксирую с Мэнни Пакьяо следующим поединке на Ближнем Востоке", - написал он. Боксер также отметил, что коронавирус стал причиной отмены встреч со многими соперниками.
Как отмечает Интерфакс, 41-летний Пакьяо является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи. 32-летний Макгрегор имеет 22 победы и 4 поражения.
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