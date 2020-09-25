Макгрегор анонсировал свой новый бой

Ирландский боксер Конор Макгрегор анонсировал поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

"Я боксирую с Мэнни Пакьяо следующим поединке на Ближнем Востоке", - написал он. Боксер также отметил, что коронавирус стал причиной отмены встреч со многими соперниками.

Как отмечает Интерфакс, 41-летний Пакьяо является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи. 32-летний Макгрегор имеет 22 победы и 4 поражения.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:БоксКонор Макгрегор
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