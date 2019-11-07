Майк Тайсон удивил Хищника своей скоростью. Видео

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Бывший боксер-тяжеловес и чемпион мира Майк Тайсон дал советы по технике передвижения бойцу ММА Фрэнсису Нганну по прозвищу Хищник, удивив последнего своей скоростью. В частности 53-летний экс-боксер показал молодому коллеге смещение в сторону от соперника и несколько ударов. Подписчики Твиттера Тайсона отметили, что с возрастом легендарный боксер не растерял своих навыков.
33-летний Нганну прославился выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он одержал 14 побед и потерпел три поражения в MMA.