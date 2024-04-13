Лыжник Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии. Об этом сообщила газета VG.
Спортсмен подписал контракт с национальной федерацией лыжных видов спорта на два сезона и выступит на домашнем чемпионате мира в 2025 году и на зимних Олимпийских играх 2026-го.
«Сейчас обстоятельства совершенно иные, нежели в прошлом году. С нового года процесс шел хорошо», — указал Клебо.
Лыжник присоединится к норвежской сборной 1 мая.
Весной 2023 года Клебо не стал подписывать контракт с федерацией лыжных видов спорта, чтобы объединение могло потратить деньги на других спортсменов. Уже в октябре лыжник согласился вновь выступать за национальную сборную.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru