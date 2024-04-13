Лыжник Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии

Спортсмен подписал контракт с национальной федерацией лыжных видов спорта на два сезона и выступит на домашнем чемпионате мира в 2025 году и на зимних Олимпийских играх 2026-го.

«Сейчас обстоятельства совершенно иные, нежели в прошлом году. С нового года процесс шел хорошо», — указал Клебо.

Лыжник присоединится к норвежской сборной 1 мая.

Весной 2023 года Клебо не стал подписывать контракт с федерацией лыжных видов спорта, чтобы объединение могло потратить деньги на других спортсменов. Уже в октябре лыжник согласился вновь выступать за национальную сборную.

