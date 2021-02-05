Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира
Россиянин Александр Большунов одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, передаёт ТАСС.
В активе Большунова 1 613 очков, у его ближайшего преследователя россиянина Ивана Якимушкина — 774 очка. Как сообщили агентству в тренерском штабе российской команды, Якимушкин, входящий в основной состав, пропустит два этапа Кубка перед чемпионатом мира. Таким образом, у него не останется шансов догнать Большунова.
Александр Большунов станет обладателем Кубка мира по лыжным гонкам во второй раз подряд.
До окончания Кубка мира сезона 2020-2021 осталось три этапа: 6-7 февраля гонка состоится в шведском Ульрисехамне, 20-21 февраля — в Нове-Место, Чехия. Последний этап Кубка пройдёт с 12 по 14 марта в Норвегии.
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