Лучше, если раньше? Звездами становятся 11-летние спортсмены

В минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой. А Загитова только пошла в 11-й класс и о завершении карьеры говорить рано.

Но во время тренировки на катке ЦСКА 11-летняя фигуристка Елизавета Берестовская успешно выполнила четверной тулуп.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, обсуждая с НСН, тенденцию к омоложению спорта, призналась, что гордится, потому что живет в эпоху сумасшедших результатов.

«Это потрясающий результат. Лиза Туктамышева исполняет свой тройной лутц, только потому что выучила его в 12 лет. Ее чудесное женское катание дополнено таким сложным элементом. Это здорово, что сегодня не боятся учиться. Не надо бояться, потому что девчонки делают это на таком позитиве, в накале борьбы, что это достойно уважения и восхищения», - отметила Бестемьянова.

Женственность катания Елизаветы Туктамышевой, о которой говорила Наталья Бестемьянова, это, кстати, краеугольный камень. Ее, женственности, плавного движения, чувств не хватает той же Трусовой. Нет, не потому что не умеет. Потому что не доросла еще до них. И именно об этом говорит клинический психолог Михаил Хорс.

«Для высших спортивных достижений нужен не только спортивный, но и жизненный опыт, опыт человека как личности. И для того, чтобы пережить, например, проигрыш, этот опыт необходим», - уверен специалист.

21-й век — это время сумасшедших скоростей. Нам нужно всё. Быстрее и сразу. Но согласитесь, как приятно, когда на льду мы видим катание. А не набор сложнейших, но все же каких-то гимнастических, акробатических элементов. Спорт это ведь не только про рекорды, это еще и про красоту.