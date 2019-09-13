Лучше, если раньше? Звездами становятся 11-летние спортсмены
Современный спорт молодеет. И если люди причастные говорят, что основы побед закладываются в юном возрасте, психолог отмечает, что с эмоциональной нагрузкой справляться сложно.
Шутка о том, что малыш научился плавать раньше, чем ходить, похоже, переходит в разряд реальности. Современный спорт стремительно молодеет. Безусловно, есть виды, где можно быть в форме и в 35, и даже в 40. Но фигурное катание, спортивная и художественная гимнастика, плавание – это удел не просто молодых - юных.
Похоже, что в следующем году на Олимпиаду в Токио отправится 12-летняя китаянка Ванг Чжайин. Она победила на национальном чемпионате на дистанции 200 метров на спине с невероятным результатом 2.10,79. Она не только молода, но и чрезвычайно быстра. Для сравнения полтора десятка лет назад лучший результат в 12-летнем возрасте на этой же дистанции показала американка Элизабет Бизель - — 2:15.17. Лучший результат по этому возрасту в США среди мужчин — 2:10,01.
И пока весь мир на прошлых Олимпийских играх следил за противостоянием 18-летней Евгении Медведевой и 16-летней Алины Загитовой их тогда еще общий тренер Этери Тутберидзе готовила смену. На этой неделе на контрольных прокатах сборной России 15-летняя Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе: четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов.
В минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой. А Загитова только пошла в 11-й класс и о завершении карьеры говорить рано.
Но во время тренировки на катке ЦСКА 11-летняя фигуристка Елизавета Берестовская успешно выполнила четверной тулуп.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, обсуждая с НСН, тенденцию к омоложению спорта, призналась, что гордится, потому что живет в эпоху сумасшедших результатов.
«Это потрясающий результат. Лиза Туктамышева исполняет свой тройной лутц, только потому что выучила его в 12 лет. Ее чудесное женское катание дополнено таким сложным элементом. Это здорово, что сегодня не боятся учиться. Не надо бояться, потому что девчонки делают это на таком позитиве, в накале борьбы, что это достойно уважения и восхищения», - отметила Бестемьянова.
Женственность катания Елизаветы Туктамышевой, о которой говорила Наталья Бестемьянова, это, кстати, краеугольный камень. Ее, женственности, плавного движения, чувств не хватает той же Трусовой. Нет, не потому что не умеет. Потому что не доросла еще до них. И именно об этом говорит клинический психолог Михаил Хорс.
«Для высших спортивных достижений нужен не только спортивный, но и жизненный опыт, опыт человека как личности. И для того, чтобы пережить, например, проигрыш, этот опыт необходим», - уверен специалист.
21-й век — это время сумасшедших скоростей. Нам нужно всё. Быстрее и сразу. Но согласитесь, как приятно, когда на льду мы видим катание. А не набор сложнейших, но все же каких-то гимнастических, акробатических элементов. Спорт это ведь не только про рекорды, это еще и про красоту.
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