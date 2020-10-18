Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира

«Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок. Я думал, что выиграл, но результат есть результат. Я поговорю с менеджером, и примем решение», — заявил Ломанченко.

Напомним, бой между Ломанченко и Лопесом за чемпионские титулы по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе состоялся в Лас-Вегасе ранее 18 октября.

Победа Лопесу досталась судейским решением — 115:114.

