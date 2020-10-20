«Локомотив» трижды обыграл «Спартак» в текущем сезоне КХЛ
Ярославский «Локомотив» в третий раз обыграл московский «Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Как сообщает Интерфакс, третья в сезоне встреча команд, прошедшая во вторник в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива». Победный буллит забил Павел Красковский.
Игра прошла на стадионе "Арена-2000", на которой присутствовали более 1,8 тыс. зрителей.
Предыдущие две игры также закончились победой ярославского клуба: первый матч завершился со счетом 2:1, второй – 7:2.
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