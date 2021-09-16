«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА
Московский «Локомотив» и французский «Марсель» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.
В составе «Марселя» отличился Дженгиз Юндер, реализовав пенальти на 59-й минуте. «Локомотив» отыгрался на 89-й минуте, гол в ворота французской команды направил Фаустино Анджорин.
We are strong! 🔥— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) September 16, 2021
Snatching a last-minute draw with the help of Tino Anjorin! ⚔️
Thank you for the support during the match, red-greens! 🚂🔴🟢 pic.twitter.com/Nbm0kgYhzS
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