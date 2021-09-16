«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА

Московский «Локомотив» и французский «Марсель» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Марселя» отличился Дженгиз Юндер, реализовав пенальти на 59-й минуте. «Локомотив» отыгрался на 89-й минуте, гол в ворота французской команды направил Фаустино Анджорин.