«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы УЕФА

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Встреча команд прошла на стадионе «Локомотив» в российской столице.

Единственный гол за игру был забит Керемом Актюркоглу на 82-й минуте матча.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» завершился победой иностранного клуба.

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