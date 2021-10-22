«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы УЕФА

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» завершился победой иностранного клуба.

Счет игры составил 0:1 в пользу турков.

Единственный гол за игру был забит Керемом Актюркоглу на 82-й минуте матча.

Встреча команд прошла на стадионе «Локомотив» в российской столице.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЛокомотив
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