«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы УЕФА
22 октября 202100:07
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» завершился победой иностранного клуба.
Счет игры составил 0:1 в пользу турков.
Уступаем в упорной борьбе#ЛокоГалатасарай 0️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/e9eb0WBfFH— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021
Единственный гол за игру был забит Керемом Актюркоглу на 82-й минуте матча.
Встреча команд прошла на стадионе «Локомотив» в российской столице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru