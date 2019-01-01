Спорт

«Локомотив» поставил рекорд по количеству побед в Кубке России по футболу

22 мая20:41

Столичный «Локомотив» в восьмой раз в истории стал победителем Кубка России по футболу и вышел на первое место по этому показателю, сообщает ТАСС.

В финальном матче, который прошел в Самаре, «железнодорожники» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

На втором месте по числу побед в Кубке страны находится ЦСКА (7).

72-летний Юрий Семин чаще всех тренеров побеждал в кубке, на его счету теперь шесть титулов.




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