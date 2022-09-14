«Локомотив» по пенальти победил «Краснодар» в Кубке России

Московский «Локомотив» на своём поле в Черкизове сумел обыграл «Краснодар» по пенальти во втором туре группового этапа Кубка России. Основное время матча закончилось при ничейном счёте 2:2.

На шестой минуте железнодорожники открыли счёт, мяч забил Вильсон Изидор. На 11 минуте защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов сквитал гол. Ещё через 10 минут гостей вывел вперёд нападающий Джон Кордоба.

Хозяева сравняли счёт во втором тайме - на 58 минуте отличился полузащитник Гирано Керк. В серии 11-метровых «Локомотив» оказался удачливее «Краснодара» - 3:1.

Московский клуб набрал первые 2 очка в группе А и находится на третьем месте. «Краснодар» идёт вторым с 4 баллами. Лидирует Нижний Новгород с 5 очками, замыкают таблицу «Химки» с 1 баллом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

