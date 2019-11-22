«Локомотив» обыграл «Тамбов» в РПЛ со счетом 3:2
Футболисты московского клуба "Локомотив" взяли верх над «Тамбовом» в матче 17 тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает Интерфакс.
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Счет игры открыл Гжегож Крыковях, он забил гол на 29-й минуте встречи. За матч он оформил дубль, направив мяч в ворота соперника на 55-й минуте.
Мяч в свои ворота забил Адесойе Ойеволе на 33-й минуте встречи. Два мяча «Локомотиву» забили Владимир Обухов на 39-й минуте и Михаил Костюков на 47-й минуте.
По данным агентства, в настоящее время "Локомотив" с 34 очками находится на второй позиции в российском чемпионате, "Тамбов" с 17 очками – на четырнадцатой.
Матч состоялся в Саранске. Москвичи следующую игру проведут 1 декабря с "Динамо", тамбовцы - с "Краснодаром" 2 декабря.
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