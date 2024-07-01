«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук покидает команду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

В клубе напомнили, что в 2011 году игрок перешел в Академию «Локомотива», год спустя дебютировал в молодежном первенстве, в 2013-м вышел на поле в основном составе команды. Всего Миранчук сыграл за «Локомотив» 217 матчей, став чемпионом, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка.

«Благодарим Антона за время, проведенное в клубе и вклад в его достижения!» — добавили в пресс-службе.

Между тем СМИ сообщили, что «Локомотив» покинет защитник Александр Сильянов. Игрок может перейти в «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», пишет «Свободная пресса».

