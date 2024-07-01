«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука
Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук покидает команду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
В клубе напомнили, что в 2011 году игрок перешел в Академию «Локомотива», год спустя дебютировал в молодежном первенстве, в 2013-м вышел на поле в основном составе команды. Всего Миранчук сыграл за «Локомотив» 217 матчей, став чемпионом, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка.
«Благодарим Антона за время, проведенное в клубе и вклад в его достижения!» — добавили в пресс-службе.
Между тем СМИ сообщили, что «Локомотив» покинет защитник Александр Сильянов. Игрок может перейти в «Спартак», «Динамо» или «Краснодар», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru