Спорт

«Локомотив» готов побороться за игрока сборной Перу

19 июля22:34

«Локомотив» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику сборной Перу и мексиканской «Морелии» Эдисону Флоресу, сообщает «Свободная Пресса».

За хавбека готовы предложить за футболиста 12 миллионов евро. Мексиканцы готовы отдать футболиста за 15 миллионов.

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