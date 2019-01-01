Спорт
За хавбека готовы предложить за футболиста 12 миллионов евро. Мексиканцы готовы отдать футболиста за 15 миллионов.
«Локомотив» готов побороться за игрока сборной Перу
19 июля22:34
«Локомотив» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику сборной Перу и мексиканской «Морелии» Эдисону Флоресу, сообщает «Свободная Пресса».
За хавбека готовы предложить за футболиста 12 миллионов евро. Мексиканцы готовы отдать футболиста за 15 миллионов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:Футболист
Горячие новости
- На Украине подписал закон о химической кастрации педофилов
- Батут Роскосмоса на «Нашествии» не выдержал наплыва желающих в космонавты
- Гарик Сукачев на «НАШЕСТВИИ» рассказал о своем новом фильме
- Ограблен Казанский собор на Красной площади
- Путин в гневе, Мутко кается, Левченко молчит - Иркутская аномалия