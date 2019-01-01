Спорт

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

8 мая00:02

«Ливерпуль» дома разгромил «Барселону» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.

У англичан дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги.

Первая встреча завершилась победой испанской команды — 3:0, передает ТАСС.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем противостояния между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

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