«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» дома разгромил «Барселону» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов.
У англичан дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги.
Первая встреча завершилась победой испанской команды — 3:0, передает ТАСС.
В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем противостояния между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
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