«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии по футболу

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

По данным агентства, клуб стал чемпионом впервые с сезона 1989/90.

Победу команды определил матч "Манчестер Сити" против "Челси", в котором «Манчестер» потерпел поражение со счетом 1:2, пишет агентство.

Отмечается, что на счету у "Ливерпуля" 86 очков, у занимающего 2-ое место "Манчестера" 63 очка, "Челси" (54 очка) находится на 4-ом месте. Таким образом, "Ливерпуль" одержал победу в турнире за 7 туров до его окончания, пишет агентство.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболАнглия
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