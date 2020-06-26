«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии по футболу
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
По данным агентства, клуб стал чемпионом впервые с сезона 1989/90.
Победу команды определил матч "Манчестер Сити" против "Челси", в котором «Манчестер» потерпел поражение со счетом 1:2, пишет агентство.
Отмечается, что на счету у "Ливерпуля" 86 очков, у занимающего 2-ое место "Манчестера" 63 очка, "Челси" (54 очка) находится на 4-ом месте. Таким образом, "Ливерпуль" одержал победу в турнире за 7 туров до его окончания, пишет агентство.
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