«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл португальскую «Бенфику» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Счет игры составил 3:1 в пользу британцев.

Игра прошла в Лиссабоне. Ответный матч состоится в Ливерпуле 13 апреля.



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ФОТО: pixabay.com
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