«Матч ТВ» без тендера получит права на трансляции матчей РПЛ
Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что откажется от зарплаты, а также объявил, что права на телетрансляции РПЛ получит «Матч ТВ».
«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI - повышение стоимости Лиги», - цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
По данным «Матч ТВ», российский футбол останется на телеканале на ближайшие четыре года.
«РПЛ остается на «Матч ТВ» на четыре года. Тендера не будет», - сообщает пресс-служба телеканала.
Как отмечает «РБК Спорт», Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве и.о. президента РПЛ, а в случае победы на выборах главы Лиги откажется от зарплаты на два года.
5 октября подал в отставку Сергей Прядкин, возглавлявший РПЛ с 2007 года. По некоторым данным, Лига ранее обязалась выплатить Прядкину 12 млн рублей за 2 года.
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