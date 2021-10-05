«Матч ТВ» без тендера получит права на трансляции матчей РПЛ

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что откажется от зарплаты, а также объявил, что права на телетрансляции РПЛ получит «Матч ТВ».

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI - повышение стоимости Лиги», - цитирует Хачатурянца «Чемпионат».