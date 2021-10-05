«Матч ТВ» без тендера получит права на трансляции матчей РПЛ

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что откажется от зарплаты, а также объявил, что права на телетрансляции РПЛ получит «Матч ТВ».

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI - повышение стоимости Лиги», - цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

По данным «Матч ТВ», российский футбол останется на телеканале на ближайшие четыре года.

«РПЛ остается на «Матч ТВ» на четыре года. Тендера не будет», - сообщает пресс-служба телеканала.

Как отмечает «РБК Спорт», Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве и.о. президента РПЛ, а в случае победы на выборах главы Лиги откажется от зарплаты на два года.

5 октября подал в отставку Сергей Прядкин, возглавлявший РПЛ с 2007 года. По некоторым данным, Лига ранее обязалась выплатить Прядкину 12 млн рублей за 2 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ТелевидениеМатчФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры