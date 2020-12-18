Левандовский обошёл Роналду и Месси и стал лучшим футболистом 2020 года

Лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА признан польский нападающий Роберт Левандовский, сообщает пресс-служба организации.

В финале форвард мюнхенской «Баварии» обошёл не только именитых Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»), а ещё раньше звёзд «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Неймара, а также «ливерпульцев» Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка и других.

32-летний Левандовский в 2020 году стал чемпионом Германии, выиграл Кубок и Суперкубок страны,а также Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром, забив 15 голов. Кроме того, в его копилке ещё и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards в 2020 году прошла уже в пятый раз. Вратарем 2020 года назвали одноклубника Левандовского Мануэля Нойера, а тренером года признали Юргена Клоппа («Ливерпуль»).

