Летняя Олимпиада 2032 года пройдёт в Австралии

Австралийский Брисбен станет столицей летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Место проведения 35-й летней Олимпиады было определено на сессии МОК в Токио. Соперниками Брисбена были китайские города Чэнду и Чунцин, а также Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), немецкий регион Рейн-Рур, и Сеул вместе с Пхеньяном.

Отметим, что Австралия уже в третий раз примет летние Олимпийские игры. Ранее Игры проходили в 1956 году в Мельбурне, а в 2000 году - в Сиднее, сообщает телеканал «360».